Couvin : le déclin des fonderies wallonnes

Dans les ateliers de la fonderie Saint-Roch de Couvin, l'horloge tourne toujours mais les machines se sont arrêtées hier midi, figées après 115 ans d'activité. Les ouvriers, encore présents, assemblent les dernières chaudières.

C'est leur dernier jour de travail. Une journée difficile pour Eric Landouzy qui travaille ici depuis 35 ans : "Je suis triste parce que la société va fermer. Et puis, il y a les jeunes derrrière. Moi après je ne ferai plus rien...à 59 ans" nous confie-t'il ému.

Un manager de crise est arrivé début août pour tenter de sauver l'entreprise "La qualité des produits de Saint-Roch, c'est le fruit du travail de nos collaborateurs depuis des années. Et cette expertise, nous avons tout fait pour essayer de maintenir l'emploi et cette qualification sur place. Malheureusement il a fallu constater que le poids des dettes, le poids des pertes ont rendu que c'était inexorable. Ce n'était plus possible de poursuivre l'activité." nous explique Robert Baert, manager de crise de la fonderie.

Le carnet de commandes de l'entreprise est pourtant rempli mais l'avenir des 74 travailleurs est incertain. Gilles Woirin est permanent FGTB, il nous explique : "Il n'y a pas beaucoup de débouchées, c'est très peu de qualification, donc voilà ! Celui qui va retrouver de l'emploi, c'est surtout au niveau maintenance, des personnes qualifiées. Le reste ça va être difficile."

En 2014 déjà, une autre fonderie Thermic Distribution à Couvin avait dû fermer ses portes, plus de 200 ouvriers avaient perdu leur emploi. C'est tout un secteur qui est en crise. A la Sogepa, Vincent Duchêne explique cette situation : "Sur ces 20 dernières années, on perd pratiquemment une fonderie par an. On était à plus de 40 fonderies, il y a 20 ans et à l'heure actuelle on doit être à 16 ou 17 fonderies restantes. C'est un secteur qui subit de plein fouet la concurrence internationale; entre les toutes bonnes fonderies allemandes et les nouvelles fonderies turques ou chinoises qui menancent les marges bénéficiaires des fonderies wallonnes ou belges."

Pour survivre, certaines fonderies se tournent vers les nouvelles technologies et une production à haute valeur ajoutée, le problème est que beaucoup d'entre elles n'ont pas les moyens de faire tous ces changements.