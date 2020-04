Course-poursuite avec la police à Courcelles : cinq personnes interpellées

Le parquet de Charleroi a confirmé, ce mercredi, l’interpellation de cinq personnes à la suite d’une entrave méchante à la circulation et d’une course-poursuite avec une patrouille de la zone de police des Trieux à Courcelles.



Durant la nuit de mardi à mercredi, une patrouille de la zone de police des Trieux a remarqué un véhicule suspect avec cinq personnes à son bord à l’avenue de Wallonie à Courcelles. Alors que la police souhaitait procéder à un contrôle Covid-19, la voiture n’a pas obtempéré aux injonctions policières et a pris la fuite.



Une course-poursuite a alors démarré entre le véhicule suspect et la police. Après avoir traversé différentes rues de la commune, la course folle du véhicule a pris fin dans la rue Wartonlieu à Courcelles.



Les cinq occupants de la voiture ont été interpellés et présentés devant le juge d’instruction. Certains d’entre eux sont actuellement en cours d’audition pour des faits antérieurs de vols.