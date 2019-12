Courrier anonyme, instruction judiciaire : l'ISPPC à nouveau dans la tourmente

Le parquet de Charleroi nous l’a confirmé : une instruction judiciaire est ouverte à l’encontre d’une personne qui occupe un poste au sein de la direction technique de l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC). Une instruction pour prise illégale d’intérêt et corruption. La justice s’intéresse de près à la rénovation d’un restaurant situé à Mont-sur-Marchienne, propriété de l’intéressé, qui aurait pu être facilitée par une société liée à l’intercommunale, voire carrément effectuée par des ouvriers de l’ISPPC. Cette même personne est également visée par une information judiciaire (c’est-à-dire une série de vérifications effectuées par des enquêteurs sans qu’un juge d’instruction ne soit saisi du dossier) concernant le diplôme d’ingénieur industriel qu’elle a fourni lors de son engagement au sein de l’ISPPC. Après plusieurs semaines d’enquête avec notre confrère Didier Albin, journaliste indépendant, c’est peu dire que de lourdes suspicions planent au-dessus de l’authenticité de ce diplôme, d’autant que d’autres faits troublants sont dénoncés par certains membres du personnel.

En mars dernier, une lettre anonyme parvenait sur le bureau du comité de direction et du conseil d’administration de l’ISPPC. Certains membres du personnel de l’intercommunale, excédés par des pratiques qu’ils constataient au sein de leur entreprise, y exprimaient leur ras-le-bol et dénonçaient des faits graves. Dans cette lettre de quatre pages, que nous avons pu nous procurer, il est question, pèle mêle, d’utilisation abusive de personnel à des fins privées, d’abus de biens sociaux, de saucissonnage de marchés publics et de faux et usage de faux. La justice a été informée de ce courrier et une enquête a démarré. Nous avons pu rencontrer longuement les auteurs de cette lettre qui nous ont exprimé, d’une part, leur désarroi face à une certaine dérive dans la gestion de l’intercommunale et, de l’autre, leur crainte de représailles en cas de dénonciation. De son côté, la direction actuelle de l’ISPPC ne s’est pas dérobée. Elle a bien répondu à nos questions, avançant même le fait que plusieurs de ces membres avaient bien été auditionnés par l’OCRC (l’Office Central pour la Répression de la Corruption), pour répondre aux questions soulevées par la lettre anonyme, et que rien de répréhensible, voire de frauduleux, ne semblait en ressortir. Mais la justice a continué son travail. Nous aussi.

De vérifications dans les secrétariats en coups de fil dans les instances provinciales de l’enseignement, jamais nous n’avons pu trouver la trace de ce fameux diplôme d’ingénieur industriel qui aurait été délivré par une filière d’enseignement de promotion sociale (et qui ouvrait la voie à un poste à haute responsabilité dans le domaine technique, assorti d’avantages pécuniaires conséquents). La direction affirme pourtant que le service des ressources humaines de l’ISPPC a effectué toutes les vérifications et que ce diplôme est bel et bien authentique. Mais d’après le député du Hainaut en charge de l’enseignement supérieur, Eric Massin (PS), qui répondait à une question du conseiller provincial Luc Parmentier (Ecolo), ce diplôme n’existe pas. Une information judiciaire est en cours pour faire définitivement la clarté sur ce point.

Reste les autres allégations soulevées par le courrier anonyme. On sait qu’une instruction pour prise illégale d’intérêt et corruption est en cours et que la justice s’intéresse également à d’autres volets qui concernent la gestion interne de l’ISPPC. Une gestion déjà pointée du doigt en août dernier lorsque la région wallonne avait annulé en urgence et en catastrophe une série de décisions concernant les montants des rémunérations du comité de direction et la création d’un poste de conseiller général promis à un proche d’un haut responsable du MR. De nouveaux développements qui pourraient bien aussi mettre à mal les synergies voulues et envisagées entre l’ISPPC et le GhDC (Grand Hôpital de Charleroi) dans le cadre de la mise en place des bassins de soins de santé.