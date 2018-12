Courcelles : six associations récompensées pour leur projet écologique

Elia, Be Planet et la commune de Courcelles ont récemment présenté les différents lauréats sélectionnés dans le cadre d’un appel à projet lancé sur le territoire de la commune. Depuis près de deux ans, Elia collabore avec la Fondation d’utilité publique Be Planet afin de développer et soutenir des initiatives citoyennes de transition écologique sur les territoires des communes concernées par ses projets d’infrastructures. Aujourd’hui, dans le cadre de sa politique climatique et énergétique, la commune de Courcelles s’associe, elle aussi, activement au projet.



Les lauréats ont été sélectionnés pour la qualité de leur projet en faveur de la transition écologique et du développement durable. Une enveloppe de 30.000 € a été prévue par les partenaires afin d’apporter un soutien, matériel et/ou financier, à ces projets citoyens. La sélection des lauréats a été réalisée par un jury indépendant choisi par la fondation Be Planet.



Sur les neuf projets présentés, six lauréats ont été sélectionnés par le jury, dont trois autour d’un seul et même projet. L’asbl Kréativa a reçu 10.000 euros pour créer des jardins naturels en collaboration avec le centre culturel de Courcelles " La posterie " et l’école de la Fléchère.



Autre association recevant 10.000 euros : la section apicole de Courcelles dont Serge Leloup est le président. Pour lui, "Cette somme va être investie dans la transformation d’une partie de l’école mise à notre disposition pour en faire un atelier de miellerie aux normes AFSCA et ce local va être mis à la disposition de tous les membres de l’association mais aussi à la disposition des associations de l’entité avec lesquelles nous sommes partenaires." Cet espace permettra de mener des projets d’éducation permanente et de sensibilisation à la biodiversité autour du monde de l’abeille.



Deux autres associations ont aussi reçu 5.000 euros : l’asbl Produrable et les amis du Château de Trazegnies.