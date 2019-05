Courcelles : retranché chez lui, un individu menace de faire sauter sa maison

Un individu s’est retranché chez lui à Courcelles, rue des Claires-Fontaines. Il menace de faire exploser son habitation et y serait seul.



Pompiers, service de déminage et agents d’ORES sont sur place.



Un périmètre de sécurité a été dressé et les riverains ont été évacués dans un home voisin.



De son côté, la bourgmestre de Courcelles a mis en place une cellule de crise.