Courcelles: l'ancienne piscine va accueillir deux terrains de padel

La piscine de Courcelles, qui est fermée depuis 2015, va bientôt retrouver une autre affectation. Le site accueillera, dès la fin de cette année, deux terrains totalement dédiés à la pratique du padel. Un sport, qui se situe entre le tennis et le squash, et qui se développe à une vitesse importante en Europe.

En Espagne, par exemple, c'est aujourd'hui le deuxième sport national après le football. Et Joël Hasselin (MR), l'échevin courcellois du Sport, en est convaincu : le padel va se développer en Wallonie et Courcelles offrira une base totalement dédiée à ce nouveau sport avec pour premier objectif la pratique du sport à l'école : "Il y aura deux terrains de padel dont les enfants profiteront aussi. On voudrait aussi également que les écoles puissent profiter durant la journée de l’infrastructure que nous allons mettre en place. Le dossier a été accepté à la Région mais nous sommes plutôt dans les dossiers techniques qui doivent encore être approuvés. On devrait pouvoir l’ouvrir en novembre mais en tous cas fin 2019, ça c’est sûr et certain. C’était l’occasion de donner un nouvel élan à cette cité parce que c’est un sport qui s’adresse à tout le monde : pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes, pour les plus âgés aussi. Ce sport est en pleine vogue, en plein développement et les clubs émergent déjà en Wallonie. On voulait quelque chose qui fonctionne et qui fasse tourner cette salle."

L'investissement est estimé à 390.000 euros et le projet est ambitieux mais bien calculé. Le padel arrive donc en Wallonie et Courcelles sera certainement la base de nombreux clubs et compétition dès l'an prochain.