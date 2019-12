Cour d'assises : jugé pour avoir frappé, étranglé et égorgé la mère de ses trois enfants

La cour d'assises du Hainaut juge en ce moment Lorenzo Di Francesco, accusé d’avoir frappé, étranglé puis égorgé la mère de ses trois enfants, Claudia Barbone, en mai 2017 à Chapelle-lez-Herlaimont. Durant l’audience de ce lundi, on est entré dans le cœur du dossier.



Un dossier qui conte l’histoire d’une incompréhension et d’un couple qui se déchire. Sans trop se comprendre. Une histoire de jalousie, justifiée ou pas, qui laisse trois enfants orphelins d’une mère. L’histoire d’un homme qui s’est senti trahi par la mère de ses enfants et qui affirme avoir perdu la raison en frappant la compagne qu’il ne comprenait plus.



C’est enfin l’histoire de deux familles détruites. Celle des parents et celle des amis. Lorenzo est accusé du meurtre de Claudia, 32ans, la mère de leurs trois enfants.



L’homme est jugé et c’est le rôle de la cour d'assises de reparler des faits à charge et à décharge.



La cour d’assises entendra des témoins ces mardi et mercredi. Ensuite il y aura les plaidoiries et le réquisitoire. Autant de phases qui vont permettre de décortiquer les faits, d’assembler les détails pour permettre finalement aux jurés de se faire une idée pour pouvoir juger Lorenzo di Francesco. Qui reconnaît avoir vu rouge et perdu la raison avant de commettre les faits qui lui sont reprochés.



Le verdict est attendu pour la fin de semaine.