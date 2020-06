Cour d'assises du Hainaut: un jeune homme tué parce qu'il défendait une serveuse, victime d'un dragueur insistant

A la cour d'assises du Hainaut commence ce lundi 22 juin le procès d'un meurtre qui avait suscité beaucoup d'émotion à Mons. Huit hommes et quatre femmes qui composent le jury se pencheront sur le meurtre d'un jeune homme de 19 ans poignardé en pleine rue parce qu'il avait pris la défense d'une jeune femme qui se faisait lourdement draguer. Le drame a eu lieu Place Léopold dans le quartier de la gare de Mons il y a quasi deux ans jour pour jour.

Nous sommes le 25 juin 2018, il est 20h. Ce soir-là, le temps est agréable, les gens boivent un verre en terrasse des cafés. Place Léopold, près de la gare de Mons, une serveuse de bar se fait draguer depuis un bon moment par un homme au bar, Ahmed, 32 ans à l'époque. Elle rejette ses avances. Il insiste.

A la fin de son service, elle ferme le café, mais Ahmed est là. Il la regarde de l'autre côté de la rue. Alors, en attendant qu'on vienne la chercher, elle s'installe à la terrasse voisine, avec Jean-François Willems, 19 ans. A qui elle raconte ce qui lui arrive.

Jean-François décidé d'aller s'expliquer avec Ahmed. Quand il revient, il est un peu plus de 23h, il a reçu plusieurs coups de couteau à la gorge, il décédera dans la nuit.

Les caméras de surveillance montrent une altercation entre les deux hommes. Puis Ahmed Smaili qui s'enfuit.

On le retrouvera assez vite, boulevard Charles Quint, avec le couteau planté dans un morceau de pain, dans son sac et les vêtements tachés de sang.

Qu'il soit l'auteur des coups de couteau mortels ne fait pas beaucoup de doute. Reste à voir ce qu'il aura à dire pour sa défense...

Le procès aura lieu dans la salle solennelle et non pas dans le prétoire de la cour d'assises pour permettre le respect des distances de sécurité. Tous les acteurs du monde judiciaire, les jurés et le public seront masqués pour des raisons sanitaires.