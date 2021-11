Cour d'Assises de Mons: 13 ans pour Onjanirina Rakotomalala

La cour d'assises du Hainaut a prononcé, mercredi, une peine de 13 ans de prison contre Onjanirina Rakotomalala, reconnue coupable du meurtre de son mari, Francesco D'Alessandro, commis le 12 octobre 2018 à La Louvière. Les jurés ont retenu des circonstances atténuantes: les aveux de la jeune femme d'origine malgache et la misère sociale dans laquelle elle a grandi dans son pays.

L'accusée a tué le 12 octobre 2018 celui qu'elle avait épousé en janvier de la même année, de deux coups de couteau dont l'un a sectionné la carotide au niveau du cou. Elle avait piégé son mari pendant la nuit en créant un faux profil Facebook dans le but de prouver qu'il avait des conversations avec d'autres femmes. C'est ce qui aurait provoqué sa haine et sa rancœur à l'égard de la victime. Le couple s'était rencontré en juin 2017 à travers le réseau social Facebook. Arrivé sur l'île de Madagascar en janvier 2018, Francesco D'Alessandro avait épousé Onjanirina Rakotomalala quelques jours plus tard. Lorsque le couple est rentré en Belgique, en août 2018, les choses se sont cependant envenimées. Francesco D'Alessandro se montrait notamment violent. L'accusée a présenté ses excuses à la famille de la victime.