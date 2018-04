Cour d'appel: six ans et cinq ans pour une tentative de meurtre à La Louvière

La quatrième chambre de la cour d'appel du Hainaut a réformé, vendredi, un jugement rendu le 22 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Mons, lequel avait condamné A.F (40 ans) à une peine de sept ans de prison ferme pour une tentative de meurtre.

A.F. contestait les faits mais la cour a confirmé le jugement, sauf sur la peine qui a été réduite à six ans de prison ferme. Il écope par ailleurs d'un an de prison pour un vol avec violence et de six mois pour violence conjugale.

La peine de cinq ans avec sursis de cinq ans, pour ce qui excède trois ans de prison, prononcée à l'encontre de N.F (20 ans), le neveu de A.F, a elle été confirmée.

Le 1er octobre 2016, J.M avait été blessé au thorax par un coup de feu tiré par N.F. Le premier voulait s'expliquer avec A.F car il le soupçonnait d'avoir une relation avec son ex-compagne. J.M avait proféré des insultes et multiplié les menaces de mort contre A.F, lequel était sorti de son magasin avec son neveu qui était armé. C'est ce dernier qui avait tiré le coup de feu.

A.F contestait l'intention d'homicide mais la cour a constaté qu'il poursuivait le même objectif que son neveu dont il ne s'est jamais désolidarisé.

Il a aussi été reconnu coupable d'un vol avec violence d'un GSM après avoir séquestré deux femmes dans un café et d'avoir porté des coups à sa compagne.