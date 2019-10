Cour d'appel du Hainaut : un bac de bière aurait-il dû être considéré comme une arme ?

Un casier de bière peut-il est considéré comme une arme ? La question peut faire sourire mais elle a pourtant été récemment posée devant la cour d’appel du Hainaut qui devra y répondre le 30 octobre.



La cour examine, en fait, un dossier relatif à l’agression d’un homme en décembre 2015. Son beau-fils lui reprochait d’être violent avec sa mère. Alors, avec des copains il a monté une expédition punitive au cours de laquelle la victime a été rouée de coups et frappée avec un bac de bière. Bilan : 30 points de suture pour la personne agressée. Le beau-fils, qui n’avait pas de casier… judiciaire et qui avait tout juste 18 ans, a écopé d’une peine de travail de 250 heures devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Mais le ministère public a fait appel en estimant que le premier juge aurait dû considérer que le casier de bière était bel et bien une arme. Car, le juge en question aurait dû s’appuyer sur le fait que la loi considère que tout objet utilisé pour menacer ou blesser quelqu’un devient une arme.



L’avocat général demande que la peine de travail soit confirmée mais il réclame aussi la même sanction pour un ami du beau-fils qui, lui, a été acquitté en première instance. Cet ami conteste sa présence sur les lieux mais il a été interpellé au volant d’une voiture volée chez la victime le soir des faits.