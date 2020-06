Coups de feu en pleine rue à Quaregnon

Un jeune a été blessé ce dimanche soir à Quaregnon. Selon le bourgmestre Jean-Pierre Lépine, une altercation a dégénéré, dans le centre de la commune. Au départ d'un fait de roulage, le ton est monté entre trois ou quatre jeunes et un cordonnier qui se trouvait sur place. L'un ou l'autre coup de poing s'est perdu.

Toujours selon Jean-Pierre Lépine, le cordonnier a perdu son sang froid; il s'est alors rendu dans son commerce et est revenu avec un pistolet. Il a tiré dans la jambe d'un des jeunes qui a été touché au tibia, et hospitalisé. Ses jours ne sont pas en danger. Le cordonnier a été interpellé. On ignore s'il a -ou pas- été privé de liberté; les autorités policières se refusant pour l'heure à tout commentaire.