Coups de feu en pleine rue à Quaregnon: le tireur a été privé de liberté

Un homme a tiré ce dimanche soir, dans le centre de Quaregnon, sur un jeune homme, qui a été touché à la jambe, indique lundi le Parquet de Mons. Le tireur a été privé de liberté. Le dossier a été mis à l'instruction.

Un "fait de roulage" serait à l'origine d'une altercation qui s'est produite vers 20h00 ce dimanche 28 juin dans le centre de Quaregnon. Un automobiliste a dû donner un coup de frein brutal pour éviter un piéton qui traversait la rue avec une poussette, sur un passage pour piétons. L'homme, selon le parquet de Mons, se serait engagé rapidement sur la chaussée.

Le fils de l'automobiliste, témoin de la scène, a porté des coups au piéton qui traversait la rue. Ce dernier s'est réfugié chez un cordonnier, dans une rue toute proche des faits. L'artisan, né en 1955, est sorti avec une arme et s'est dirigé vers le fils de l'automobiliste qui l'a également frappé. Le cordonnier s'est retrouvé au sol mais il a néanmoins ouvert le feu et touché au tibia l'agresseur, un homme né an 1999. Ce dernier a été emmené à l'hôpital. Ses jours n'étaient pas en danger.

Le cordonnier a été privé de liberté lundi et il devait passer dans la journée devant un juge d'instruction qui devait décider de son inculpation et du chef de quelle infraction. Le Parquet de Mons a toutefois précisé en fin d'après-midi que l'homme comparaîtra finalement ce mardi dans la matinée.