Couillet : une trentaine de jeunes du service citoyen en mission nettoyage

Une trentaine de jeunes du service citoyen de Bruxelles et de toute la Wallonie étaient à pied d'oeuvre, hier jeudi, à Couillet, sur l'ancien site minier du "Pèchon". Les mains gantées et armés de pinces et de sacs poubelles, ils ont entrepris un nettoyage systématique du lieu qui en avait bien besoin. Le service citoyen s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans qui ont quitté l'enseignement classique et qui souhaitent prendre le temps de réfléchir à leur avenir en se rendant utile pour la société.



Avec trois camarades, Théo, 20 ans, vient d'extraire une grosse pièce des bosquets. Mais ce sont principalement des canettes, des bouteilles et des pochettes en plastiques qui remplissent les sacs. Tous, et ils sont près de trente, sont là de manière volontaire dans le cadre de leur service citoyen, un service que décrit Kenya : "On est des jeunes de Wallonie et de Bruxelles et, en gros, ici on s’est rassemblé pour faire deux jours axés autour de l’écologie et de l’environnement. C’est six mois de volontariat où l’on est dans différentes associations et différents milieux où on peut choisir vers quelle voie on peut s’orienter pour faire du social et du volontariat. C’est six mois où on est vraiment à plein temps au service de la communauté."



Aujourd'hui, les jeunes viennent en aide à l'ASBL Charleroi Nature. Ils sont encadrés par Damien Depriez qui constate : "On met les mains dans le cambouis. Le service citoyen, c’est vraiment pas du tout un parcours scolaire. C’est un parcours formatif mais pas dans le sens scolaire du terme. Vraiment d’expérimenter des choses dans le concret, mettre la main à la pâte et c’est comme ça qu’on les aide à évoluer, à grandir et à se transformer parfois."



Apprendre à se connaître au contact des autres et en se rendant utile à la société : voilà, la philosophie du service citoyen.



Actuellement présente à Bruxelles et Namur, la plateforme du Service Citoyen ouvrira une antenne à Charleroi dès la semaine prochaine, à la Maison pour Associations, à Marchienne-au-Pont.