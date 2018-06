Couillet: le sourire des enfants lorsque Papy Jean-Claude arrive à l'école

Depuis 20 ans, Jean Claude fait la lecture dans une dizaine d’écoles communales de Charleroi, et ce de manière bénévole. Son activité vise évidemment à donner envie de lire mais il permet aussi de susciter l’imaginaire chez les enfants.

Papy Jean-Claude se rend ainsi deux fois par semaine à l’école des fougères à Couillet : "Le but principal c’est de faire découvrir la lecture à travers les histoires que l’on raconte ici. Pour moi c’est une détente. Je viens le mardi et le jeudi matin. Au départ, c’était un projet de la Ville. J’y ai pris goût et j’attaque ma 21e année maintenant ici. Je travaille encore par petits projets : on crée soit un jeu à travers un livre, et ainsi de suite. C’est gai. C’est très gai. Moi je ne vais pas parler de la naïveté des enfants parce qu’ils ne sont plus naïfs. Mais ils sont parfois émerveillés quand on choisit quelques livres au hasard comme ça. Ici on a un choix assez phénoménal. Ce qu’ils adorent, c’est lire."

La réaction des enfants est toujours positive lorsque papy Jean-Claude arrive et il reste à espérer que cela dure encore longtemps.