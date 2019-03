Couillet : le parc de Parentville fermé à cause de la suie de l'érable

Depuis quelques jours le site de Parentville à Couillet est fermé au public. Des arbres vont y être abattus à cause d’un champignon appelé "la suie de l'érable". Il s'attaque donc aux érables et ses spires sont dangereuses pour l'homme.



Joël Delhaye est le directeur de la communication de la Province de Hainaut et il confirme la fermeture momentanée du parc qui entoure le site : "Par mesure de précaution et dans l’attente des analyses scientifiques en cours, le collège provincial a souhaité fermer le lieu. Pour la sécurité des gens. Parce que les arbres sont dans un état pitoyable. Et il y a ce problème de suie d’érable qu’il faut vraiment éclaircir. Il n’y a pas de panique à avoir, juste des précautions à prendre. Ensuite, il faudra procéder à l’abattage de ces arbres et à leur évacuation. Ca c’est une phase qui suivra très vite et pour laquelle les riverains seront bien sûr informés. On se rend compte de la faiblesse générale de ce patrimoine et on veut véritablement le changer. Je pense qu’il y a une urgence à revoir ce bois pour demain peut-être le rendre à nouveau aux gens mais dans un état véritablement sécurisant. C’est vraiment la sécurité qui dicte l’action pour le moment."