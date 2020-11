Couillet : des stages sur le thème de la science pour les enfants de 8 à 12 ans

Le Centre de Culture Scientifique de l’ULB, à Couillet, organise des stages d’un jour pour les enfants de 8 à 12 ans. Du 9 au 13 novembre, les enfants auront l’occasion de s’instruire tout en s’amusant. Biologie, chimie, optique, astronomie : chaque jour est réservé à un thème particulier.

À travers des activités ludiques, les enfants pourront s’occuper tout au long de la journée.

« Après l’allongement des congés de détente, suite aux mesures sanitaires, on s’était dit " pourquoi ne pas organiser des stages pour les personnes qui travaillent et qui auraient besoin de services de garde pour les enfants ? " », explique Stefania Rioli, directrice du Centre de Culture Scientifique de l’ULB, « et on a surtout pensé aux hôpitaux, aux personnes qui sont en surcharge de travail. »

Le stage est ouvert à tous, pas uniquement aux enfants du personnel médical. Une garderie est également à disposition jusque 18 heures.

Les activités sont organisées dans le respect des normes Covid : port du masque pour les animateurs, gel hydroalcoolique, flèches indiquant le sens de circulation, etc.

Les enfants peuvent s’inscrire à un ou plusieurs jours de stage, au choix. Le tarif est de 20€ par journée.

Toutes les modalités d’inscriptions sont disponibles sur le site du Centre de Culture Scientifique de l'ULB .