Cosucra à Warcoing ne puisera plus dans la nappe phréatique

Un accord est intervenu entre la société Cosucra à Warcoing et la SWDE. Cosucra, leader mondial de la protéïne de pois qu'elle transforme en ingrédients végétaux, est un très gros utilisateur d'eau potable. Et vu la croissance du marché, l'entreprise a prévu de se développer encore. Jusqu'ici, Cosucra puisait son eau dans l'Escaut avant de la potabiliser ou encore la prélevait dans la nappe phréatique, dont on sait que le niveau est trop bas.

L'accord conclu avec la SWDE permettra à l'entreprise de se fournir en eau via la Transhennuyère (c'est à dire, l'eau d'exhaure, évacuée par l'industrie des carrières et estimée à trois millions de mètres cubes). À partir de 2024, la SWDE sera en mesure de fournir l’eau nécessaire à l’entreprise. Cosucra représentera alors, à elle seule, 2% des volumes distribués par la SWDE en Région wallonne.