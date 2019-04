Corps sans vie dans un appartement à Mons: un mandat d'arrêt pour meurtre a été délivré au suspect arrêté

Un suspect avait rapidement été arrêté et interrogé après la découverte ce jeudi d’ un corps sans vie dans un appartement situé à proximité du chantier du futur magasin Primark dans le centre-ville de Mons. L'autopsie du corps de la victime a révélé que des coups violents, portés à la tête et à l'abdomen, seraient la cause du décès. Le Parquet signale ce vendredi que ce suspect, un homme de 29 ans, a uniquement reconnu avoir porté des coups à la victime. Le magistrat qui l’a entendu lui a délivré un mandat d’arrêt pour meurtre.