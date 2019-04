Corps retrouvé le long des voies à Silly : la thèse de l'accident privilégiée

Le parquet de Mons privilégie la thèse de l'accident après la découverte d'un corps mercredi matin le long des voies de chemin de fer à hauteur de Silly, a-t-il indiqué à l'agence Belga. Interrompue peu avant 7h, la circulation des trains sur la ligne 94 entre Hal et Tournai a été rétablie mais des retards et suppressions restent possibles.

Le corps a été aperçu le long des voies à hauteur de Silly mercredi matin vers 6h45 par le conducteur d'un train roulant sur la ligne 94 entre Hal et Tournai. Le conducteur a lui-même appelé la police.La victime, un ressortissant érythréen né en 1986, aurait été percutée par un autre train plus tôt dans la matinée ou dans la nuit. Le parquet précise que rien de suspect n'était à signaler concernant le décès.La circulation des trains avait été interrompue sur la ligne 94 pour permettre à la police et au parquet de se rendre sur les lieux. Le trafic ferroviaire a désormais repris normalement.