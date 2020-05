Coronavirus : un DJ leuzois tente de battre le record du monde du plus long mix dans son salon

Ca fait des heures qu’il s’agite dans son salon, derrière les platines. Depuis jeudi soir, Geoffrey, alias Dr Jeckyll, tente de battre un record du monde : celui du plus long mix. Pour y arriver, il doit tenir 30 heures et 5 minutes sans dormir. La performance est diffusée en direct sur les réseaux sociaux.

"C’est un DJ français que je connais bien qui a tenté l’expérience récemment, confie le DJ leuzois. Il a établi son record à 30h04. Ca m'a donné envie de le faire moi aussi. Je me suis dit que j’allais me lancer ce défi et le faire pour la bonne cause, en récoltant un maximum de dons pour le CHwapi (le Centre Hospitalier de Wallonie picarde, NDLR). Cet argent doit servir à acheter des masques et d’autres choses qui permettront de lutter contre ce Coronavirus. "

Bientôt dans le Guinness Book ?

Pour tenir, Geoffrey avale des litres de cafés et de boissons énergisantes. Et il enchaîne les morceaux sans répit. "J’en ai prévu plus ou moins 1400", nous glisse-t-il avant de filer à nouveau aux platines.

Pas question en effet de s’éterniser au téléphone. Car tout est fait dans les règles de l’art. "On a pris contact avec un huissier et avec le Guinness Book. On a des caméras reliées à un serveur qui enregistre tout. Pour être sûr que ça soit bien homologué ", explique Valentin Hecq qui accompagne "Dr Jeckyll" dans sa tentative de record.

Si tout se passe bien, ce record devrait être battu dans la nuit de vendredi à samedi.