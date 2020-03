Coronavirus : un centre de crise pour accueillir les sans-abri est mis en place à La Louvière

Depuis ce lundi 23 mars 2020, le Centre Public d’Action Sociale (CPAS) de La Louvière, avec ses partenaires du Relais Social Urbain Louviérois, a ouvert un Centre de crise, destiné aux personnes sans-abri, dans les installations du hall omnisports de Bouvy.



Dans ces locaux vastes et adaptés pour la circonstance, le Relais Santé, le Centre de jour et le Centre de nuit accueillent une quinzaine de personnes au quotidien et leur prodiguent les soins et l’écoute de première ligne habituels pour les équipes en place.



Toute personne présentant un quelconque symptôme sera écartée de ce dispositif. Elle sera alors prise en charge par les travailleurs sociaux du CPAS dans une filière de test, d’isolement et de confinement éventuel, voire, en cas de besoin, d’accompagnement vers les structures hospitalières.



En prenant cette initiative et en agissant de concert avec ses partenaires, le CPAS de La Louvière affirme son ambition de mener au quotidien, sur le terrain, vis-à-vis des personnes les plus fragilisées, une mission d’accueil et de prise en charge des besoins vitaux répondant ainsi aux mesures sanitaires actuelles en protégeant les plus vulnérables.