Coronavirus : un CEB allégé pour seulement 700 élèves de 6e primaire en Fédération Wallonie-Bruxelles

Pas de CEB cette année pour les élèves de 6e primaire qui suivent l’enseignement classique. Mais l’épreuve certificative a toutefois été maintenue pour les enfants scolarisés dans les écoles privées et ceux qui suivent l’école à la maison. Au lieu des 52 mille enfants qui le passent habituellement, le CEB version 2020 ne concerne donc que 700 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles.

A Quaregnon par exemple, six d’entre eux avaient rejoint ce lundi une école de la commune pour passer l’examen certificatif. Un contexte particulier pour ces enfants qui n’ont parfois plus mis les pieds à l’école depuis quelques années. "Ça m’a rappelé l’époque où j’allais à l’école, sourit Lily Charlotte, l’une des élèves à passer l’épreuve. On est tous en silence sur des bancs. Ca faisait 3 ans que j’avais plus connu cette ambiance."