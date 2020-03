Coronavirus : taxes communales gelées et annulées à Courcelles

Face aux mesures nécessaires prises par le gouvernement fédéral dans la lutte contre la propagation du virus Covid-19, des indépendants ont dû fermer leurs entreprises ou leurs commerces, engendrant ainsi des chômages temporaires pour beaucoup de personnel. Afin de leur venir en aide, une cellule d’aide aux indépendants courcellois a été créée et est joignable au 0477 55 32 36.



Mais la commune souhaite mettre sa pierre à l’édifice en surplus des aides fédérales et régionales en mettant en place des mesures seront adoptées lors du collège de ce vendredi 27 mars 2020.



Ces mesures consisteront à instaurer :

- le gel des taxes communales pour tout le monde : rien ne sera enrôlé avant septembre 2020 à l’exception des sanctions.

- l’annulation de trois taxes concernant les indépendants et les PME, à savoir la taxe sur les enseignes (qui touche directement tous les commerçants), la taxe sur les débits de boissons et la taxe sur les terrasses.



Pour l’échevin des finances, Hugues Neirynck (MR), "Nous pouvons nous permettre de soutenir nos administrés par ces mesures. La bonne gestion des années antérieures nous a permis d’avoir un bas de laine confortable. C’est maintenant qu’il doit servir, c’est notre devoir en tant qu’élus d’être présents dans les moments difficiles".



Aucune limite dans le temps n’a pour l’instant été précisée par les autorités communales à propos de l’application de ces mesures.