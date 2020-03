Coronavirus : moins d'automobilistes en infraction à la frontière à Hensies

"Le message est passé"

Le ministre De Crem est venu constater le travail des policiers au poste frontière d'Hensies. - © RTBF - Isabelle Palmitessa

A Hensies, toutes les voitures particulières qui viennent de France sont systématiquement contrôlées. Les automobilistes qui n’ont pas une bonne raison de franchir la frontière sont refoulés.

"Il a fallu refouler beaucoup de gens durant les premiers jours, mais ça devient de plus en plus rare, constate Eric Vanderelst, chef de la police de la route du Hainaut. Le message est passé, les gens prennent conscience de la problématique. Ils ont compris que venir chercher de l’essence et des cigarettes en Belgique peut coûter plus cher."