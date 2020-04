Coronavirus : les garagistes au ralenti

Ce n'est certainement pas dans les prochains jours, que vous pourrez passer chez votre garagiste pour y changer vos pneus ou faire régler les phares de votre voiture. Comme tous les commerces et services non-essentiels, la plupart des garages sont fermés. Seuls quelques-uns restent accessibles pour intervenir sur les voitures de ceux qui en ont un réel besoin : personnel médical, services d'urgences,...

Uniquement les urgences

Les rendez-vous doivent être pris par téléphone ou par internet et il faut montrer patte blanche pour accéder à un garage. Sylvain Druelle, garagiste à Charleroi : "Je travaille seul dans le bâtiment, le reste du personnel de la station est en chômage économique. Je réalise uniquement les travaux de première nécessité pour des gens qui un besoin essentiel de leur voiture, soit pour se rendre au travail dans le cadre de personnel médical ou pour des personnes plus âgées qui ont besoin de leur voiture pour se rendre chez le médecin. Je ne réalise que les travaux de première utilité et si la réparation est trop conséquente, je prends le contact et je promets de rappeler le client. Nous reprendrons une activité plus ou moins normale lors de la fin du confinement. En attendant, c'est comme cela."

Les véhicules du personnel civil, policiers, pompiers et membres de la protection civile sont également analysés au cas par cas chez ce commerçant. Mais de manière générale, c'est tout le secteur de l'automobile et de la vente qui est impacté.