Coronavirus : les déchets sont-ils ramassés dans le Hainaut ?

Le coronavirus met notre société au ralenti. Et vous vous demandez peut-être si cela aura des conséquences sur le ramassage des déchets. En Hainaut, pour l’instant, seule la zone de l’intercommunale Hygea (Mons-Borinage et région du Centre) connaît des perturbations. Partout ailleurs, les collectes se passent normalement. Même si des mesures sont prises pour épargner le personnel et la situation réévaluée au jour le jour.

Dans la zone Hygea

Dans la province du Hainaut, la zone Hygea a été touchée par un arrêt de travail lundi. Cela a entraîné des retards dans les collectes. "Nous avons cependant pu rattraper ce retard dans le ramassage des sacs-poubelles, explique Belinda Demattia, porte-parole de l’intercommunale. Pour y arriver, les collectes de PMC et de papiers-cartons ont été suspendues. La situation sera réévaluée début de semaine prochaine en fonction des effectifs présents."

En Wallonie picarde

Les collectes de PMC assurées par l’intercommunale Ipalle ne sont pour l’instant pas perturbées. Même constat pour le ramassage des déchets résiduels assurés par les communes. A Tournai, on fait en sorte de travailler en équipe, avec des réservistes qui sont rappelables dans le cas où il y aurait des malades. A Mouscron, le ramassage est assuré par une société privée. Dans l’impossibilité de distribuer les sacs payants, la Ville de Mouscron est un peu plus souple au niveau des règles de collectes. "Un sac de déchets qui n’est pas à l’effigie de la Ville est toléré par ménage pour l’instant ", confie l’échevine An Cloet.

Dans la zone Tibi

A Charleroi, les collectes sont aussi assurées normalement. Des aménagements ont cependant été pris pour faire face à la crise sanitaire. "Les équipes commencent à des horaires différents pour éviter de se croiser ", indique Françoise Lardenoey, porte-parole de l’intercommunale. "La conséquence c’est que les sacs-poubelles sont parfois ramassés un peu avant ou un peu après l’horaire habituel. Mais les ramassages restent assurés. Nos équipes sont sur le pont, bien conscientes de l’importance de maintenir la salubrité publique en cette période particulière."

En cas de problème ou de manque d'effectifs, la priorité sera donnée partout au ramassage des déchets résiduels et organiques. Les responsables de la collecte des déchets demandent aux citoyens de ne pas jeter n'importe comment les mouchoirs en papier et les masques, histoire d'éviter tout risque de contamination.