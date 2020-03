Coronavirus : le quotidien de Julien de Decker, indépendant

Julien de Decker est à la maison. Depuis deux semaines, la routine quotidienne a changé pour lui. L'ouverture du garage moto pour accueillir le premier client, depuis deux semaines, c’est fini. Prendre les clés, retirer les alarmes. Ouvrir le PC et commencer le travail d’atelier. C'est ... "A l'arrêt... Je suis confiné avec ma femme et mon fils, je suis assis à attendre que cela redémarre et je n'ai que mes mains pour avancer. J'ai mis de côté, argent et expérience, pendant plusieurs années pour pouvoir ouvrir mon atelier de réparation. Je l'ai acheté en 2016 et ensuite j'ai décollé. Ça marche plutôt bien, j'ai une clientèle régionale. Je répare leurs motos, je vends leurs accessoires, j'organise leurs balades. Moto de Deck est une enseigne qui fait son chemin, et j'en suis fier. On est un groupe et on avance ensemble. Mais là, c'est la catastrophe. Pour l'instant je tiens le coup parce que j'avais mis un peu d’argent de côté après une bonne année commerciale en 2019. Mais par exemple, je n'ai même pas droit aux compensations proposées par la Région wallonne, comme les carrossiers ou d'autres métiers d'ailleurs, parce que notre code NACE n'est pas le bon. Alors qu'en Région bruxelloise mes homologues y ont droit. C'est un scandale. Je suis inquiet, on peut tenir comme çà mais il ne fait pas que cela s’éternise."

Indépendant.

La conversation dure un petit peu, par téléphone, Julien aime son métier, raconte souvent une anecdote ou l'histoire d'un client, partage avec un ami. L'homme est aujourd’hui esseulé dans les murs de l’entreprise, livré à lui-même face à une grande interrogation : de quoi sera donc fait son avenir?

Combien de temps cette crise va-t-elle encore durer ? Comment sera-t-il impacté ? La moto c'est bien, c'est son monde, mais les clients seront-ils encore présents à la réouverture ?

"Si cela ne dure pas trop, pas de problème, je ne m'inquiète pas. Mais si cela dure des mois ? Il faut savoir que dans notre métier, ce sont les mois d'avril, de mai et de juin qui sont les plus porteurs d'affaires. Ce sont les mois où les gens sortent leurs machines, les font réviser, les équipent avec de nouveaux accessoires, lancent les révisions ou changent de modèle de moto. Le Salon d’hiver en a convaincu, mais souvent ce sont en début de saison que nous réalisons les ventes "coups de cœur". Les importateurs nous fixent des objectifs de vente, il faut faire sa place dans le marché, il y a de la concurrence, pour chaque segment de prix il y a plusieurs choix possibles et ce qui fait la différence et bien c’est le service proposé par le motociste. Si on n’ouvre pas. Ce n'est pas gagné. J’espère vraiment que cela ne va pas durer trop longtemps et que des solutions vont être trouvées par ce gouvernement pour nous aider à passer le cap. Il y aura une crise c’est sûr. "