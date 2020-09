Coronavirus: le point d'eau à La Louvière ferme sa partie ludique

Le coronavirus continue à avoir un impact difficile sur les piscines dont la fréquentation est limitée. A La Louvière, le Point d'Eau ferme son espace ludique, par mesure d'économie. Il est plus énergivore que le bassin de natation en lui-même et la fréquentation stagne à 30% de sa capacité. "La situation sanitaire impacte sur le plan économique de nombreux secteurs dont le nôtre, regrettent les responsables sur le site du point d'eau. Nous sommes contraints de fermer provisoirement l’espace ludique à partir du 1er octobre et ce jusqu’à nouvel ordre. Cet espace comprend les toboggans, la lagune, la rivière sauvage et le surf. L’espace sportif reste accessible aux heures habituelles. Il est préférable de réserver votre venue en ligne. Les différentes mesures sanitaires sont toujours d'application", précise encore le site.