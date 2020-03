Coronavirus : le Django Festival de Liberchies prévu à la mi-mai est annulé

Ce lundi 16 mars 2020, le Collège communal de Pont-à-Celles a examiné la situation et a invité le Centre culturel local à ne pas organiser le Django Festival prévu les 15, 16 et 17 mai en raison des risques qui pèsent sur cette organisation compte tenu de la pandémie de COVID-19.



En conséquence, les organisateurs de la manifestation ont annoncé que la 18e édition du Festival Django@Liberchies était annulée.



La santé du public, des musiciens, des artistes, des prestataires de services et des bénévoles restent une priorité pour la Commune de Pont-à-Celles et les organisateurs.