Coronavirus : le CPAS de Charleroi s'adapte aussi aux mesures gouvernementales

Le confinement d’un maximum de citoyens belges et donc, aussi, d’un maximum d’agents du CPAS va considérablement impacter son organisation et oblige ses responsables à repenser rapidement le fonctionnement de chacun de ses services. Et la fermeture de certains services permettra de venir en soutien des services essentiels.



Prévues jusqu’à la date du 5 avril inclus, ces mesures poursuivent deux objectifs très clairs :

+ garantir les services essentiels pour les usagers les plus fragiles en cette période

+ prémunir les travailleurs des services et leurs proches des effets de cette pandémie.



La situation continuera d’être évaluée au jour le jour et pourra être adaptée en fonction de son évolution.



Voici les mesures qui ont donc été prises pour l’ensemble des services du CPAS de Charleroi :



+ L’accueil central du CPAS est fermé et reste uniquement accessible par parlophone. Une boîte aux lettres extérieure est prévue pour déposer les documents. Les demandes sont traitées prioritairement par téléphone ou par mail : 071/23.30.23 ou info@cpascharleroi.be



+ Les antennes sociales et autres services sociaux sont accessibles uniquement sur rendez-vous aux numéros de téléphone habituels. Toutefois, à partir du lundi 23 mars 2020, un call center sera mis sur pied avec un numéro d’appel unique : le 071/20.81.60. Les droits fondamentaux ainsi que les paiements du revenu d’intégration et des aides sociales (telles qu’une carte santé par exemple) sont bien entendus garantis. Toutes les demandes sont soumises à évaluation afin d’en déterminer le degré d’urgence. Les demandes non-urgentes seront postposées.



+ Le Dispositif d’Urgence sociale reste joignable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 au 071/32.12.12. L’abri de nuit Dourlet et l’abri de nuit supplétifs restent ouverts. Pour le public sans-abri et vivant en rue, l’objectif est d’assurer la continuité des services essentiels et vitaux, en évitant au maximum les regroupements de personnes. Nous sommes attentifs à la santé de ce public et à orienter toute personne vers un médecin si nécessaire.