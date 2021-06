Coronavirus: la situation du Hainaut évoquée à la Chambre

La situation sanitaire de notre province évoquée ce lundi à la Chambre. La Commission Covid a noté que c'est le Hainaut qui a le plus été touché, que ce soit en nombre de contaminations, d'hospitalisations ou de décès. La question est de savoir pourquoi. Mais en réalité, il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. Ce qui est certain, c'est que l'accès aux soins de santé reste un problème pour certains habitants sur le plan financier et on sait que le Hainaut n'est pas dans les provinces le plus riches. Loin de là.

Et, malheureusement, le hennuyer est aussi parmi ceux qui souffrent le plus de diabète, d'obésité,... Ce genre de maladies qui peuvent aggraver la situation d'un patient quand il est touché par le coronavirus (comorbidités). Le journal l'Avenir consacre un article à ces chiffres ce matin.