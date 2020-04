Coronavirus : la marche Saint-Roch de Thuin n’aura pas lieu à la date prévue

Le Collège communal de Thuin et le Comité Saint-Roch ont convenu, ce lundi matin, qu’il ne serait pas possible d’organiser sereinement la Marche Saint-Roch des 16, 17 et 18 mai prochains.



En effet, tenant compte des recommandations du Conseil national de Sécurité, de l’impossibilité de déterminer la date de la fin de la pandémie Covid-19 et de l’incertitude quant aux mesures de l’après-épidémie qui s’appliqueront aux rassemblements de masse, il ne sera donc pas possible d’organiser sereinement la Marche Saint-Roch.



À ce jour cependant, selon les organisateurs, toutes les options (annulation ou report) demeurent sur la table. Les décisions seront prises avec les autorités compétentes en fonction des informations liées à la propagation du virus.

