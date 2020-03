Coronavirus : La Louvière organise un centre de soins pour soutenir les hôpitaux et médecins

Les différents partenaires de la Cellule de Sécurité de La Louvière ont décidé de mettre leurs efforts en commun pour offrir les meilleures conditions d’accueil aux patients atteints du virus Covid-19. Et ce dans le but de permettre de libérer les services d’urgences des deux hôpitaux louviérois pour les cas les plus critiques.



Ce centre local de soins, installé dans le stade du Tivoli, sera opérationnel dès ce week-end des 21 et 22 mars. Pour y accéder, il est impératif d’y être orienté par son médecin traitant ou en appelant exclusivement le numéro spécial de crise 064 277 800 qui orientera le patient vers une consultation médicale téléphonique.



Sur l’avis du médecin traitant ou du médecin en ligne au numéro d’urgence, les patients seront invités à se rendre au centre local de soins. Là, ils seront orientés en fonction de leurs symptômes vers une consultation générale ou vers une consultation COVID-19. Ce n’est qu’après ce dernier avis médical que le patient sera éventuellement, si son état le requiert, orienté vers l’un des hôpitaux : Tivoli ou Jolimont.



Les autorités louviéroises insistent et rappellent le fait que, surtout, il ne faut pas vous rendre chez votre médecin. Il ne faut pas non plus vous rendre à l’hôpital de votre propre initiative. Cela vous est demandé afin de désengorger les services d’urgences et de leur donner tous les moyens d’intervenir efficacement auprès des patients les plus atteints.



Enfin, les responsables communaux vous demandent de respecter scrupuleusement la procédure suivante pour contacter les services médicaux :

1. Appeler mon médecin traitant ou le 064 277 800, numéro spécial de garde (7 jours sur 7, de 08h00 à 20h00).

2. Seulement à l’invitation du médecin traitant ou du médecin en ligne, vous rendre au centre local de soins.

3. Sur l’avis du médecin du centre local de soins ou du médecin traitant si j’ai pu bénéficier d’une consultation, vous serez éventuellement, selon la gravité de votre état, orienté vers les services adaptés de l’Hôpital de Tivoli ou de l’Hôpital de Jolimont.



