Coronavirus : fermeture du Resto du Cœur de Charleroi jusqu'au 5 février

Le Resto du Coeur de Charleroi est obligé de fermer ses portes durant 15 jours, jusqu’au 5 février, pour cause de cas de Covid 19 au sein du personnel.



C’est une fameuse tuile pour les 600 personnes qui bénéficiaient d’un repas chaud à emporter chaque jour.



Heureusement, des solutions alternatives ont été rapidement mises sur pied par le CPAS de Charleroi qui a très vite réagi. Il propose plusieurs options : tout d’abord, les bénéficiaires de l’aide sociale peuvent se rendre à la coopérative alimentaire du CPAS, qui se trouve à la rue Marie Danse, à 100 mètres du Restaurant du cœur. L'endroit est accessible du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 12h30 à 15h30 ainsi que le vendredi de 09h00 à 12h00.



Par ailleurs, chaque citoyen de Charleroi – pas seulement les bénéficiaires – peut s’adresser à l’antenne sociale de la commune où il réside afin d’obtenir une aide alimentaire sous forme de tickets repas qu’il pourra utiliser dans les commerces.



Et enfin, depuis une petite année maintenant, une vingtaine d’associations carolos se sont structurées au sein de la Plate-Forme Alimentaire de Charleroi. Le but étant qu’elles coordonnent leurs actions en faveur des démunis. Elles sont en train s’organiser dans l’urgence pour offrir des repas ou des colis alimentaires tous les jours aux bénéficiaires. Le site internet du CPAS et sa page Facebook présenteront sous peu la liste de ces associations et l’endroit où elles se trouvent dans Charleroi.