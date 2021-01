Coronavirus : fermeture des Restos du Cœur pour deux semaines, au moins, à Charleroi

Les Restos du Coeur carolos ont fermé leurs portes pour au moins quinze jours. Et ce en raison du fait que deux membres du personnel ont été touchés par le virus Covid-19. L’ensemble des travailleurs et volontaires seront donc testés et devront observer une quarantaine.



Les responsables des Restos du Coeur tiennent toutefois à préciser que, pour les personnes sans solutions de ravitaillement, le CPAS de Charleroi pourrait prendre le relais mais de manière ponctuelle.