Coronavirus : être prévenant avant de se rendre au lavoir public

Parmi les commerces ou services qui demeurent accessibles, il y a les lavoirs publics. Chacun ne dispose pas d’une machine à laver et d’un séchoir chez lui. Ces lieux sont donc autorisés à rester ouverts en semaine. Les gérants sont rarement sur place pour organiser le flux des clients qui viennent y faire leur lessive. Alors, comment cela se passe-t-il ?



Sur la porte de la laverie, un écriteau stipule : "Pas plus de trois personnes à la fois". Mais personne n’est là pour vérifier quoi que ce soit. Pour les clients, venir ici n’est pourtant pas un choix.



Cette dame est une habituée mais la situation n’est plus tout à fait la même : "Je n’ai pas de machine à laver au domicile et nous sommes quand même quatre à la maison. Minimum quinze jours sans pouvoir lessiver, c’est difficilement possible."



Pourtant, dans les lavoirs, les mains se succèdent sur les poignées des machines à laver et des séchoirs. Et personne n’est là pour les désinfecter entre deux utilisateurs. Chacun pour soi.



Pour ce client, il faut être prévoyant : "Oui oui, j’ai des produits dans la voiture. Pour me mettre sur les mains quoi, du désinfectant. Oui oui, je l’utilise."



Et cette cliente, elle, a décidé de changer ses petites habitudes : "Moi je ne plierai pas mon linge ici. Je ferai ça chez moi, là où je sais qu’il n’y a pas de microbe extérieur."



Les lavoirs sont ouverts en semaine, pas le week-end. Et c’est à vous de prendre les précautions d’usages recommandées par les gérants dans l’intérêt de tous.

