Coronavirus aux Bons Villers : port du masque recommandé dans les commerces locaux

Réuni ce mercredi 13 mai 2020, le Collège communal des Bons Villers a décidé de lancer une campagne de sensibilisation afin que la clientèle des commerces locaux porte un masque en tissu lors de leurs achats.



Suite à un sondage réalisé auprès des commerces ouverts au public dans l’entité, le Collège a constaté que l’avis des commerçants était très partagé quant au caractère obligatoire ou non du port du masque pour la clientèle.



En effet, en cette période déjà difficile, plusieurs commerçants craignent la fuite des clients sur des territoires limitrophes qui n’imposent pas le port du masque.



Alors, afin de tenir compte de cet avis, la Commune des Bons Villers appelle le gouvernement fédéral à imposer cette mesure de manière homogène sur le territoire belge. Mais, parallèlement à cela, la Commune va mener une campagne de sensibilisation dans tous les commerces de l’entité. Cette opération consiste à donner des affichettes à apposer dans chaque commerce afin que la clientèle porte un masque.



Depuis le 20 mars, la Commune des Bons Villers a distribué gratuitement 14.500 masques à la population bonsvillersoise : 4.000 masques provenant des bénévoles bonsvillersois et 10.500 masques achetés à un atelier protégé et à la société QWALIS. Pour rappel, ces distributions se font en attente des masques et des filtres promis par le gouvernement fédéral. Le masque ne remplacera jamais les gestes barrières et la distance physique, il leur vient en appui complémentaire.

