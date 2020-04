Coronavirus: après Wavre, Enghien conseille aussi le port du masque

La Ville d’Enghien imite la ville de Wavre. Elle recommande à son tour le port du masque.

Le bourgmestre Olivier Saint-Amand confie à nos confrères de L'Avenir "qu'aujourd’hui, la priorité est toujours de rester confiné chez soi, de garder une distance d’un mètre et demi par rapport aux autres personnes et de se laver régulièrement les mains. De plus en plus d’experts, médecins ou épidémiologistes, recommandent toutefois aussi le port du masque."

