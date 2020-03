Coronavirus : application des mesures gouvernementales à La Louvière

Il est demandé aux citoyens de se rendre à la cité administrative uniquement en cas d’urgence ou d’absolue nécessité. La Ville de La Louvière tient à rappeler que de nombreuses démarches administratives peuvent être réalisées en ligne via l'E-Guichet sur le site web de la commune. Les citoyens sont invités à prendre rendez-vous ou à poser leurs questions par mail à l'adresse accueil@lalouviere.be ou par téléphone au 064 277 811. Du point de vue de l’état civil, les cérémonies de mariages sont limitées à 20 personnes jusqu’au 3 avril inclus. Il en est de même pour les funérailles qui sont limitées, elles aussi, à 20 personnes en même temps. Et ce, pour l’instant, jusqu’au 3 avril inclus également.

Les marchés ne peuvent uniquement présenter que des étals alimentaires le week-end jusqu’au 3 avril inclus. Pour les commerces de petite taille tels que les night-shops, tabac-shops et boutiques des stations-service, l’horaire applicable est le suivant : ouverture le lundi à partir de 05h00 et fermeture le vendredi à maximum 21h00 jusqu’au 3 avril inclus. Fermeture les jours de week-end jusqu’au 3 avril inclus. Pour les commerces de services tels que salons de coiffure : ouverture 6 jours sur 7, uniquement sur rendez-vous, jusqu’au 3 avril inclus.

Société, sports et culture

Le point d'eau est fermé jusqu'au 3 avril - © rtbf.be - Daniel Barbieux

Sont fermés, jusqu’au 3 avril inclus, les lieux suivants : les Maisons de Quartier, les musées, la piscine communale "Le Point d’Eau", les salles omnisports, les bibliothèques, la médiathèque, le conservatoire et l’académie.



Sont annulés, jusqu’au 3 avril inclus, les ateliers, cours collectifs et soirées de l’asbl Indigo de même que les programmations de "Central" et de l’asbl Ekla.



Une personne restera présente à l’accueil de la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux jusqu’à nouvel ordre.



Les Centres de vacances de printemps (du 6 au 16 avril 2020), uniquement pour les enfants dont les parents sont des personnes actives dans le secteur des soins de santé et de la sécurité publique, et les enfants des membres du personnel communal indispensable au bon fonctionnement des missions publiques, sont maintenus.