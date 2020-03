Coronavirus : application des mesures gouvernementales à Charleroi

La Ville de Charleroi vient de faire connaître son application des mesures décidées par le gouvernement fédéral contre la propagation du coronavirus.

Fermetures et interdictions Fermetures et interdictions - © Freepik.com Sont à l’ordre du jour la fermeture des musées, des cinémas, des piscines, du Centre Social de Délassement, des halls sportifs, des bibliothèques, des salles de spectacles, des centres culturels, des maisons de jeunes, des centres des aînés et, de manière globale, de toutes les structures accueillant des activités de loisirs et récréatives.



Toutes les manifestations et activités à caractère privé ou public sont interdites (réunions des mouvements de jeunes récurrentes ou exceptionnelles, entraînements sportifs, séminaires d’entreprise, team building, etc.)

Enseignement et crèches Illustration - © rtbf.be - Maxime Paquay La Ville de Charleroi adressera un courrier à tous les parents des élèves de l’enseignement communal, via les directions, afin de les sensibiliser quant à leur responsabilité de déposer les élèves lundi dans leurs établissements scolaires qu’en cas d’absolue nécessité. Si c’est le cas, l’horaire d’accueil pour le scolaire et l’extrascolaire reste inchangé. Des directives précises quant à l’organisation des écoles seront par ailleurs communiquées aux directions sur base de la circulaire qui sera adressée ce vendredi après-midi par la Ministre de l’Enseignement.



Le fonctionnement de l’accueil de la petite enfance en crèche prévoit que toute absence injustifiée d’un enfant entraîne la facturation d’une journée d’accueil. Eu égard aux circonstances, les parents qui souhaitent garder leur enfant à domicile sont encouragés à le faire et à prévenir la structure d’accueil afin d’éviter la pénalité.

Restaurants, snacks et hôtels Restos fermés - © Tous droits réservés Les livraisons à domicile et les plats à emporter étant autorisés par le fédéral, les restaurants, snacks ou friteries peuvent fonctionner sur ce principe. Consommer sur place est interdit.



Les restaurants au sein des hôtels seront fermés par décision du fédéral mais pourront fonctionner sur le principe du plat à emporter, les clients étant autorisés à consommer dans leur chambre.



Les teams building, séminaires d’entreprises ou autres réunions sont interdits.

Commerces Epicerie sociale - © Tous droits réservés Il est recommandé aux commerces de services, type salon de coiffure ou d’esthétique, de fonctionner uniquement sur rendez-vous.



Les épiceries sociales fonctionnent de la même manière que les magasins d’alimentation.



Les autorités communales lancent, dès à présent, un comité d’accompagnement visant à soutenir les commerçants durement touchés par la situation en vue de les aider, notamment, dans les démarches d’indemnisation.

Services à la population Services à la population - © Belga - EPA En termes de services à la population, il est prévu de maintenir quatre guichets citoyens équipés de fenêtres et de fermer la maison citoyenne de Gilly (en ce compris les permanences du logement, de l’urbanisme et des permis d’environnement).

Le Service des Etrangers fonctionnera sur base de rendez-vous.



Il est demandé aux citoyens de privilégier, dans tous les cas, le guichet en ligne.

Au niveau du CPAS CPAS - © Tous droits réservés Les services de maisons de repos et les soins et services à domicile ainsi que les repas à domicile sont intégralement maintenus tout en respectant les instructions de la Région wallonne en la matière. Les visites restent, bien entendu, interdites sauf besoins spécifiques précisés par l’Aviq.



Les antennes sociales et autres services sociaux privilégieront les contacts par téléphone. Seules les personnes nécessitant une aide urgente seront reçues.