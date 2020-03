Coronavirus : annulations et reports d'événements en province de Hainaut

Plus

En raison des précautions imposées ou souhaitées par les autorités face à l’épidémie de coronavirus, de nombreux événements et manifestations à venir sont annulées ou reportées. En voici la liste par région du Hainaut.



Charleroi-Métropole Sont annulés :

+ La "course nature" de Gerpinnes le vendredi 13 mars.

+ Les concerts des 14 et 15 mars dans le cadre des Printemps de Saint-Laurent à Couillet. Ceux des 21 et 22 mars sont momentanément maintenus.

+ Le salon "Handicom" au Dôme de Charleroi des 18 et 19 mars.

+ Le concert de Jean-Baptiste Guégan, sosie vocal de Johnny au PBA

+ Le carnaval de Souvret

Sont reportés :

+ l’European Beatdown Competition de MMA au Dôme de Charleroi du 21 mars reporté à une date non précisée.

+ Les matches du championnat de Belgique de basket au Dôme de Charleroi sont suspendus jusqu’au 3 avril.

+ La journée santé bien-être organisée à Ham-sur-Heure-Nalinnes et Gerpinnes ce week-end du 14 mars est reportée.

La Louvière et le Centre + Que ce soit au niveau des carnavals, de "Central" à La Louvière ou d'autres institutions de la région, les décisions d'annulation ou de report d'activités dépendront de la réunion qui doit avoir lieu ce jeudi 12 mars entre les autorités locales et le gouverneur de la province de Hainaut. Il y sera sans doute question aussi du carnaval de La Louvière et de son maintien ou non. Annulé + Théâtre Communal de Binche : le récital de piano de Rosella Clini de ce samedi 14 mars est annulé. D'autres spectacles de la programmation du théâtre de Binche pourraient également être annulés ou reportés. Reporté + Trois soirées du Louv'expo : Welove the 2000's, Remember party et Palladium

+ Le concert des Ogres de Barback prévu le vendredi 13 mars à l'Espace culturel Victor Jara de Soignies est reporté à une date non précisée.

Tournai Sont annulés En raison des mesures à prendre dans le cadre des recommandations et avis donnés par le gouvernement fédéral, le bourgmestre de Tournai a pris la décision d'annuler le Carnaval de Tournai. A ce titre, toutes les interdictions et autorisations ayant été délivrées préalablement sont donc levées. Cette décision a été prise en concertation avec la zone de Police, la zone de Secours, les organisateurs de l’Asbl Carnaval de Tournai et le CH Wapi. La marche des jonquilles à Brunehaut a été annulée Est maintenu De son côté, le Salon Déco et Jardins est maintenu mais devra appliquer des mesures de comptage pour ne pas dépasser le seuil de 1.000 visiteurs en même temps.

Mons + Pour le Basket, report des matches des Week-ends du 14, 21 et 28 mars Pour Belfius Mons-Hainaut, cela concerne les deux rencontres à domicile du 14 mars face à Liège et du 28 mars face à Charleroi, ainsi que le déplacement des Montois à Ostende du 21 mars. + Semi marathon de Mons annulé + La piscine Lago au Grand-Large sera inaccessible, la piscine communale de Cuesmes est fermée, les Halles de sports également. + Manifestation pour le climat du vendredi 13 mars annulée + Pas de Ducasse de Mesvin + Les lieux d'activités culturelles liés à la ville (Manège, Maison folie, Mons Arena, Palais des Congrès, Hippodrome) seront inaccessibles jusqu'au 3 avril + Le concert de Jean-Baptiste Guéguan, "La voie de Johnny", de ce jeudi 12 mars au théâtre royal de Mons est reporté à une date non précisée.

Ath Programmé les 27 et 28 mars, Mega Export, le rendez-vous annuel des étudiants d'Ath, est annulé.

Mouscron Le Bœuf gras est annulé: 2500 personnes étaient attendues ce jeudi au Centr' Expo de Mouscron. Comme il s'agit d'un rassemblement en milieu confiné, ce rendez-vous ne peut avoir lieu.

Botte du Hainaut Annulé :

+ Le Spring festival de Chimay le samedi 14 mars. Reporté :

+ Au hall Sudhaina de Chimay-Baileux, le concert du chanteur Frank Michaël le dimanche 15 mars.



Maintenu :

+ Prévus jusqu'au 22 mars, les spectacles de la Boîte à Chansons sont maintenus à Chimay.