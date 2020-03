Coronavirus : annulations et reports d'événements en Hainaut

En raison des précautions imposées ou souhaitées par les autorités face à l’épidémie de coronavirus, de nombreux événements et manifestations à venir sont annulées ou reportées. En voici la liste par région du Hainaut.



Charleroi-Métropole Sont annulés :

+ La "course nature" de Gerpinnes le vendredi 13 mars.

+ Le spring festival de Chimay le samedi 14 mars.

+ Les concerts des 14 et 15 mars dans le cadre des Printemps de Saint-Laurent à Couillet. Ceux des 21 et 22 mars sont momentanément maintenus.

+ Au hall Sudhaina de Chimay-Baileux, le concert du chanteur Frank Michaël le dimanche 15 mars.

+ Le salon "Handicom" au Dôme de Charleroi des 18 et 19 mars.



Sont reportés :

+ l’European Beatdown Competition de MMA au Dôme de Charleroi du 21 mars reporté à une date non précisée.

+ Les matches du championnat de Belgique de basket au Dôme de Charleroi sont suspendus jusqu’au 3 avril.

La Louvière et le Centre Que ce soit au niveau de "Central" à La Louvière ou d'autres institutions de la région, les décisions d'annulation ou de report d'activités dépendront de la réunion qui doit avoir lieu ce jeudi 12 mars entre les autorités locales et le gouverneur de la province de Hainaut. Il y sera sans doute question aussi du carnaval de La Louvière et de son maintien ou non.

Tournai Est annulé En raison des mesures à prendre dans le cadre des recommandations et avis donnés par le gouvernement fédéral, le bourgmestre de Tournai a pris la décision d'annuler le Carnaval de Tournai. A ce titre, toutes les interdictions et autorisations ayant été délivrées préalablement sont donc levées. Cette décision a été prise en concertation avec la zone de Police, la zone de Secours, les organisateurs de l’Asbl Carnaval de Tournai et le CH Wapi. Est maintenu De son côté, le Salon Déco et Jardins est maintenu mais devra appliquer des mesures de comptage pour ne pas dépasser le seuil de 1.000 visiteurs en même temps.