Coronavirus à Thuin : des mesures pour les chantiers, les écoles et les aînés

A Thuin, il s’agit de ceux qui concernent les arrêts de bus de la Drève, le remplacement des poteaux d’éclairage du rempart nord, la réfection des rues ‘t Serstevens et Léopold II, les travaux de la Socété Wallonne des Eaux à la Ruelle Badot et dans le quartier du Haut-de-Sambre.

Réorganisation des services de garde dans les écoles

Illustration - © Belga AFP - Anthony Dehez

Depuis le 13 mars, les cours sont suspendus afin d’éviter la propagation du coronavirus. Au vu des chiffres de fréquentations des écoles, il a été proposé de rassembler :

- à Biercée : les élèves des implantations de Leers-et-Fosteau, Biesme-sous-Thuin, Maladrie et Waibes, soit maximum six enfants avec deux enseignants et un accueil de l’ISPPC.

- à Gozée-là-Haut : les élèves des implantations de Thuillies, Ragnies, Gozée-là-Haut et centre, soit maximum sept enfants avec deux enseignants et un accueil de l’ISPPC.

L’idée est de situer les deux accueils sur les deux grands axes de passage qui ceinturent l’entité. Les professeurs s’organisent pour donner des devoirs aux enfants. En effet, les spécialistes estiment qu’il est important de continuer à mettre en place un rythme. Il est toutefois important de trouver le bon équilibre entre l’apprentissage et les loisirs.