Coronavirus à La Louvière : un "drive-in" de dépistage à l'accès limité installé sur le parking du stade

En partenariat avec la Fédération des médecins généralistes du Centre et de Binche et les hôpitaux de Jolimont et Tivoli, la Ville de La Louvière a prêté un espace et du matériel pour que s’ouvre, ce lundi 11 mai, un centre de dépistage. Ce dernier est installé sur le parking du Stade de Tivoli sous un chapiteau prêté par Hainaut Gestion Patrimoine.



Le centre fonctionne comme un drive-in : les patients sont testés dans leur voiture, ce qui limite les mouvements et les déplacements des personnes pour la sécurité de tous.



Mais attention : ce centre de dépistage est accessible uniquement sur rendez-vous et uniquement sur décision du médecin traitant. Il est ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 16h00 et permettra la mise en place d’une dynamique de dépistage, véritable soutien au développement progressif de la procédure de déconfinement.



Les citoyens sont invités à respecter scrupuleusement les règles d’accès au centre de dépistage, en suivant les instructions de leur généraliste, et plus généralement, les règles sanitaires en vigueur dans leur relation avec les infirmiers et les médecins chargés du testing.

