Coronavirus à La Louvière : plus de la moitié des résidents d'un home testés positifs

Les résidents et le personnel de deux maisons de repos de La Louvière ont récemment bénéficié de tests covid-19. Ceux-ci ont révélé de nombreux cas positifs, majoritairement asymptomatiques, notamment à la maison de repos des Aubépines, a indiqué le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert (PS).



Des tests covid-19 ont été récemment organisés dans deux maisons de repos de La Louvière : la Seniorie de Longtain, une entité du groupe hospitalier de Jolimont, et Les Aubépines, qui dépendent toutes deux du CPAS. Les examens ont révélé de nombreux cas positifs, notamment aux Aubépines, home situé à Houdeng-Goegnies.



"Une quinzaine de membres du personnel sur 70, et deux tiers des quelque 80 résidents étaient positifs", a indiqué le bourgmestre de La Louvière. "La plupart des cas étaient asymptomatiques. Il y a certes eu des décès dans les deux maisons de repos."



Le bourgmestre Jacques Gobert s’attend à une remontée des cas positifs quand les tests seront généralisés dans les maisons de repos. "On apprend qu’on va enfin pouvoir tester les maisons de repos, tant au niveau du personnel que des résidents, et je sens que nous allons avoir des surprises au niveau des chiffres de contamination en Wallonie, qui vont repartir à la hausse après ces tests dans ces institutions", a indiqué le bourgmestre de La Louvière.

