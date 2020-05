Coronavirus à La Louvière : deux masques offerts à chaque habitant dès le 19 mai

Un communiqué des autorités louviéroises signale, ce vendredi 8 mai, que "C’est finalement la société liégeoise J&Joy qui a remporté le marché européen lancé par la Ville de la Louvière pour l’acquisition et la distribution de 160.000 masques à destination des citoyens, pour un montant total de 400.000 euros. Chaque habitant, enfant compris, recevra donc deux masques en tissu, dit " de confort " pour compléter efficacement l’arsenal des règles sanitaires bien connues de tous aujourd’hui, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid 19."



Selon les responsables communaux, c’est l’ensemble du personnel communal qui s’est mobilisé pour déposer des enveloppes nominales dans les boîtes aux lettres des 35,000 ménages que compte la commune, en progressant dans la distribution par anciennes communes. Ce sont d’abord les quartiers les plus densément peuplés qui recevront les précieux masques dès le 19 mai. Une seconde distribution sera opérée le 26 mai et l’ensemble de la Ville sera couvert en dix jours pour le 29 mai prochain, date de la dernière tournée.



Ainsi, sous réserve de la bonne réception des masques, la distribution aura lieu à Boussoit, Trivières, St Vaast, Haine-St-Paul et Maurage le 19 mai. Les habitants d’Haine-St-Pierre, Houdeng-Aimeries et Houdeng-Goegnies recevront leurs masques le 26 mai. Enfin, ce sont les citoyens de La Louvière, Strépy-Bracquegnies et Besonrieux qui seront servis le 29 mai.