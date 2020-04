Coronavirus à La Louvière : des initiatives en vue d'aider les commerces et les entreprises

Les autorités louviéroises rappellent, dans un communiqué, que l’ensemble des services communaux sont mobilisés pour apporter des réponses à tous ceux qui se retrouvent dans l’inquiétude, la souffrance et le désarroi. Mais, ajoutent-elles, la crise du COVID-19 frappe aussi de plein fouet la vie économique, et en particulier, les commerçants et les entreprises. Alors, pour leur venir en aide, le Collège communal étudie actuellement un plan d’allègement de la fiscalité pour les commerçants et les entreprises.



D’autres initiatives viennent cependant d’être mises en place par les instances communales de La Louvière :



* L’ouverture, sur le site internet de la Ville, d’une page dédicacée aux indépendants. Celle-ci reprend toutes les informations concernant les mesures prises par les gouvernements, au fédéral et au régional, et qui sont de nature à soutenir les indépendants pendant la période de fermeture de l’activité. Cette page sera actualisée tous les vendredis. Cependant toute nouvelle information sera diffusée en temps réel sur la page Facebook de la Ville, en étroite collaboration avec l’asbl Gestion Centre-Ville et le service Développement Économique.



* La création d’une adresse mail dédicacée (developpement.economique@lalouviere.be).



* La publication d’un tableau dynamique, et régulièrement actualisé, reprenant tous les commerces de l’entité ouverts pendant la période de confinement, et plus spécifiquement, ceux proposant des plats à emporter ou de la livraison à domicile. Ce tableau est assorti d’un formulaire en ligne qui permettra à chaque commerçant répondant à ces critères de se signaler.

►►► À lire aussi : Notre dossier spécial coronavirus