Coronavirus à Fontaine-l’Evêque : ouverture d’un centre de dépistage

Un centre de dépistage pour le coronavirus covid-19 est accessible depuis ce mercredi 13 mai 2020 à Fontaine-l’Evêque. Mis sur pied en collaboration avec la FAGC (Médecins généralistes de la région de Charleroi), il sera amené à desservir le district médical Charleroi-Ouest.



Ce centre n’est toutefois pas accessible à tout le monde mais bien à toute personne susceptible d’être atteinte du virus et envoyée par son médecin traitant uniquement.



Les responsables communaux rappellent à ce propos les consignes à suivre :

1. Je pense avoir des symptômes évoquant le virus et je prends contact avec mon médecin traitant. Ce dernier peut, seul, évaluer la nécessité de me dépister.

2. En cas de nécessité, mon médecin rédige un document de transfert avec mes coordonnées (registre national).

3. Mon médecin contacte le centre de dépistage ou me donne le numéro afin d’obtenir un rendez-vous précis.

4. Je me rends au centre de dépistage à l’heure précise et j’attends dehors que l’on vienne me chercher afin de réduire le nombre de contacts.



Un local est dédicacé au Centre de Médecine Spécialisée de Fontaine l’Evêque, Rue des Combattants, 67. Afin d’éviter les contacts avec d’autres patients, le public amené à effectuer ces tests doit se rendre par l’arrière du bâtiment exclusivement (via le parking N°2).



Les autorités insistent sur le fait que ces dépistages sont réalisés uniquement sur demande du médecin traitant qui est invité à retourner un formulaire pour une demande de dépistage. Vous ne pouvez donc vous rendre en aucun cas de votre propre initiative au centre de testing pour vous faire dépister.

