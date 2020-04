Coronavirus à Charleroi : un conseil communal pas comme les autres

Depuis plusieurs semaines, les conseils communaux n’ont pas lieu. Et ce sont les collèges communaux qui, avec une sorte de pouvoirs spéciaux communaux, se substituent provisoirement au traditionnel conseil. Mais de nombreuses communes mettent en place des systèmes qui permettent quand même de débattre avec les partis d’opposition. C’était par exemple le cas ce lundi soir à Charleroi où les chefs de groupe des partis et le collège ont tenu une réunion informelle en vidéoconférence.



A 18h10, comme d’habitude, cette séance est filmée et retransmise sur YouTube. Mais, cette fois, il n’y a personne dans la salle et pas de séance officielle : seuls les chefs de groupe sont conviés à cette vidéo discussion.



Paul Magnette (PS), bourgmestre de Charleroi, précise : "Nous avons tenu à ce qu’il y ait quand même un débat avec l’opposition et donc on tient une réunion qui est informelle avec les chefs de groupe, ce qui leur permet de faire tous leurs commentaires et de poser toutes leurs questions."



Nicolas Tzanetatos, chef du groupe MR dans l’opposition, participe à cette séance : "Je crois qu’on doit laisser le Collège travailler parce qu’il y a forcément un bouleversement du travail au quotidien. Mais on doit continuer à pouvoir poser des questions et si on arrive à avoir nos réponses, et bien, la démocratie continue de tourner et c’est une bonne chose."



Autre chef de groupe de l’opposition : Germain Mugemagango du PTB. Pour lui, c’est mieux que rien même s’il aurait préféré un conseil communal virtuel mais avec tous les membres du conseil : "Effectivement, on est un peu frustré de la situation. Et moi je suis quelqu’un qui aime bien le contact et être là avec les gens. Maintenant voilà : moi je n’ai pas de problème technique à organiser les choses via des vidéoconférences et il faut respecter évidemment les prescrits sanitaires, c’est vraiment essentiel."



Essentiel bien sûr même si tous aspirent à un retour à la normale avec des débats, des discussions et des affrontements qui font habituellement partie des séances du conseil communal.

